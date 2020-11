Sospesa la didattica in presenza per un caso Covid in una classe terza del Plesso Einaudi

Sospesa la didattica in presenza per una classe terza del plesso Einaudi dopo aver riscontrato un caso di positività all’interno della stessa. Sarà dunque erogata la didattica digitale integrata, da oggi 2 novembre fino al 9, per tutta la classe del Plesso Einaudi di Fossano.



“I genitori - comunica in una nota la dirigente Serena Balatresi - dovranno comunicare al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta l’eventuale comparsa di sintomatologia Covid per i figli”



La scuola provvederà alla sanificazione dei locali occupati dalla classe coinvolta.