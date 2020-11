Garessio festeggia i 101 anni di Luigi Salvatico, ultimo alpino reduce di Russia

Lo scorso giovedì, 29 ottobre, a Garessio è stato festeggiato un compleanno davvero importante, quello di Luigi Salvatico, ultimo alpino reduce di Russia.

Luigi, nato a Pamparato e trasferitosi a Garessio dopo aver vissuto molti anni a Valcasotto, ha spento 101 candeline festeggiando in sicurezza con gli operatori e gli altri ospiti dell'Opera Pia Garelli.

"Il 2020 è stato un anno complicato e difficile per tutti, in particolare per gli ospiti delle Rsa e le loro famiglie. Siamo felici ci sia stata occasione anche quest'anno per festeggiarlo, anche se in forma privata con i soli ospiti della casa di riposo" - raccontano i parenti - "Per nonno Luigi questo è un altro grande traguardo raggiunto! Ringraziamo il personale tutto per le attenzioni riservate, forza nonno Luigi, come dici sempre tu ora ti aspettano i 200!".

A portare gli auguri dell' amministrazione di Garessio, l'assessore Paola Carrara e il consigliere Pierandrea Camelia, insieme al capogruppo degli alpini di Garessio Giorgio Candussio, che hanno incontrato Luigi la scorsa settimana, salutandolo dall'area dedicata alle visite protette.