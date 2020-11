Giovannini (Italia Viva): "Lockdown locali per salvare attività che hanno investito in sicurezza"

Lockdown? Meglio se su basi regionali. E’ la presa di posizione che arriva dalla coordinatrice provinciale di Italia Viva Marta Giovannini. "Ho letto dichiarazioni di esponenti del Partito Democratico (Marello), di Toti (e avrei preferito non leggerla) e via dicendo – premette Giovannini –. Penso che è adesso, e non fra quindici giorni, che le Regioni debbono assumersi le loro responsabilità con riferimento ai rispettivi territori".



"Si inizi quindi a chiudere – è la proposta – su base regionale e in base alle situazioni sanitarie dei luoghi. Peraltro ricordo che la sanità è regionale. Tutto il Paese solo se sarà necessario. Piuttosto si controlli la mobilità interregionale in caso di zone rosse. Facciamo un ultimo tentativo per salvare commercianti, artigiani, professionisti, imprenditori che questa primavera hanno investito in sicurezza. E che sia un tentativo vero serio, scrupoloso con controlli veri".