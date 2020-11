I commercianti albesi scendono in piazza: "Le nostre imprese non reggeranno l’urto di un nuovo lockdown"

Se la situazione sanitaria è drammatica, non meno grave è la condizione di intere categorie produttive, che dal Governo ora chiedono risposte vere e non più palliativi.

Questo il senso della manifestazione di protesta con la quale nel pomeriggio di oggi – l’appuntamento è alle ore 18 in piazza Duomo (con obbligo di mascherina e distanziamento) – i commercianti albesi uniranno la propria voce a quella già sentita in questi giorni in centinaia di piazze italiane.



"E’ una manifestazione che nasce spontanea da un gruppo di ristoratori che ci ha chiesto aiuto per organizzare quello che vuole essere un momento di protesta assolutamente pacifico – ci spiega il direttore dell’Associazione Commercianti Albesi Fabrizio Pace –. Il silenzio sarà l’assordante rumore col quale vogliamo fare comprendere a chi ci governa lo stato di malessere che vivono le nostre categorie. E non parliamo solamente di bar, ristoranti, palestre o piscine, perché la chiusura alle 18 crea danni ingenti a tutte le categorie, anche a quelle che non sono state chiuse. Basta fare un giro in via Maestra per rendersi conto del deserto provocato da questo coprifuoco. Tutti ne hanno un danno. Vogliamo rimarcare questa situazione e farla presente al Governo tramite il nostro sindaco, che ringraziamo per averci consentito, tramite l’organizzazione della Fiera, un’occasione di lavoro in questi mesi difficilissimi".



I commercianti e gestori dei pubblici esercizi albesi rimarcano tutta l’amarezza per quanto previsto negli ultimi provvedimenti del Governo, una stretta che rischia ora di aggravarsi con i nuovi provvedimenti in arrivo da Roma.

"Ci hanno fatto chiudere a marzo, aprile e maggio – prosegue Pace –. Abbiamo ripreso le nostre attività rispettando in modo rigoroso tutto ci veniva chiesto coi vari Dpcm, dall’uso delle mascherine, all’igienizzazione delle mani, dalla posa dei plexiglass al rispetto del distanziamento. Abbiamo rispettato tutte queste prescrizioni facendo anche investimenti importanti. In cambio abbiamo ottenuto pochissimo, i 600 euro e un misero contributo a fondo perduto sul fatturato di aprile. E ora la beffa di nuove chiusure".



Da qui l’amara conclusione e una richiesta precisa allo Stato: "Le nostre imprese non son più in grado di reggere un altro lockdown. Se questo deve essere è perché in estate chi doveva intervenire su scuole, trasporti, organizzazione degli ospedali e della medicina territoriale non lo ha fatto come avrebbe dovuto. Ma questo non può ricadere sulle nostre categorie. Se così deve essere allora lo Stato deve prevedere un sostegno. In Germania si è deciso di intervenire rimborsando agli operatori il 75% del fatturato perso, mentre i ristori messi oggi sul tavolo dal nostro Governo sono soltanto briciole. Lo stesso dicasi per la cassa integrazione: i nostri imprenditori l’hanno in moltissimi casi anticipata ai propri dipendenti, perché là dove questo non è stato possibile abbiamo casi di persone che non hanno ancora ricevuto quanto di loro spettanza dalla scorsa primavera. Ma con le briciole le nostre aziende non ce la faranno ad andare avanti e questo messaggio deve arrivare in modo chiaro a chi ci governa".