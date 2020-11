L'Aippn e il Comune di Manta per la promozione di un corretto stile di vita contro il Covid-19

AIPPN Italia (Associazione italiana per la Prevenzione Primaria), con il patrocinio del Comune di Manta, ha organizzato la videoconferenza “Covid 19: lo stile di vita come prevenzione”. L'incontro, inizialmente previsto in presenza, è stato seguito in diretta streaming su Youtube, ottenendo migliaia di visualizzazioni.

L'AIPPN, nata a Pinerolo nel 1997, da 20 anni opera in Piemonte, in Veneto, nell'Alto Adige e a San Marino, contando più di 7000 famiglie associate e 100professionisti della salute e del benessere. In questi anni di attività l'associazione organizza corsi, seminari e convegni basati sulla prevenzione, sulla salute emotiva e sul sano movimento.

Lo scopo della conferenza è stato quello di comprendere come poter rendere il terreno più adatto alla nostra salute e come prepararsi ad affrontare i virus nella stagione invernale, considerando anche le insidie della pandemia legata al Covid-19.