Lutto a Veruzolo per la morte di Giovanni Torre, partigiano "Rudi" e storico membro dell'Anpi: costituì il consiglio di fabbrica alla Burgo

E' venuto a mancare all'età di 94 anni nella giornata di sabato 31 ottobre, il verzuolese Giovanni Torre, ex partigiano e storico membro dell'Anpi provinciale. Si definiva un "combattente per la libertà".

Dipendente della cartiera di Veruzolo Burgo, fu componente negli anni '60 della commissione interna per la Cgil.

All'interno dello storico stabilimento verzuolese costituì il Cdf (consiglio di fabbrica).



"A volte ci incontravamo e discutevamo anche duramente sulle questioni da affrontare - lo ricorda il sindaco di Verzuolo Giancarlo Panero, anch'esso ex dipendente Burgo e segretario della Cisl - ho sempre apprezzato di lui il profondo rispetto dell'interlocutore, ciò che purtroppo non avviene più oggi. Lo scorso 25 aprile, in occasione del 75° della Liberazione, come Sindaco con il Sindaco dei Ragazzi, Matteo Rossi, gli abbiamo consegnato una pergamena di riconoscimento."



Giovanni Torre lascia la moglie Cecilia Girello oltre ai figli Antonello, presidente Associazione Tennis di Verzuolo, e la figlia Vanda.