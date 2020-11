Natale in arrivo e lockdown, Paolo Manera: "Compriamo nei negozi veri!"

Si avvicinano le feste natalizie e, con il costante aumento della curva dei contagi, si fa sempre più probabile l’arrivo di un nuovo lockdown che potrebbe essere davvero fatale per moltissimi lavoratori.

Il presidente di Confartigianato Mondovì, Paolo Manera, proprio nei giorni in cui il colosso dell’e-commerce Amazon invita tutti i consumatori a “fare in anticipo di regali di Natale”, rivolge un accorato appello a tutti: “Ricordatevi che dietro ogni serranda c’è una famiglia seria che deve dare da mangiare e crescere i figli, boicottiamo i grandi gruppi che lavorano approfittando delle limitazioni altrui. Se non facciamo così e se ci sarà Natale in lockdown quando nel 2021 riinizieremo a passeggiare per le strade vedremo solo saracinesche e serrande abbassate! Pensiamo in anticipo ai regali (come dice la pubblicità di Amazon), non aspettiamo le chiusure forzate, ma aiutiamo i nostri commercianti e compriamo nei negozi veri!”.