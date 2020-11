Nel "giorno dei morti" un corteo funebre per la Valle Vermenagna, ad un mese dall'alluvione (VIDEO E GALLERY)

Questi alcuni degli slogan riportati su cartelloni che questa mattina, lunedì 2 novembre, sono stati innalzati durante la manifestazione svoltasi in piazza Galimberti a Cuneo, al fine di evidenziare le drammatiche condizioni in cui versa la Valle Vermenagna.

Sono frasi sorrette dalle mani dei manifestanti che gradualmente preparano a quella, funerea e tombale, che si staglia sullo striscione centrale: “Covid + alluvione = morte Valle Vermenagna”.

È deposta a terra, dinnanzi a una folla di persone ordinatamente disposte e distanziate, ciascuna con in mano un fiore, e a una bara che arriva sul luogo trasportata da un carro funebre. Il rituale è quello di una cerimonia funebre, in cui i presenti esprimono il proprio dolore per la perdita di vitalità di un’intera vallata. Alle conseguenze disarmanti generate dalla pandemia si sommano infatti in questa zona anche quelle derivate dalla disastrosa alluvione che, esattamente un mese fa, ha sconvolto Limone Piemonte e il territorio ad esso circostante.