Riattivati i punti informativi Covid telefonici a Saluzzo e Mondovì-Ceva

Presso gli ospedali di Saluzzo e Mondovì-Ceva.



Cuneo. Sono attivi da alcuni giorni presso nella CN1 i punti informativi telefonici per i familiari delle persone ricoverate.



Il Punto informativo riceve le telefonate o contatta direttamente i familiari/caregiver dei ricoverati Covid e fornisce informazioni in merito ad alcune necessità, ad esempio: le modalità per mettersi in contatto con i medici del reparto per ottenere informazioni sullo stato di salute dei propri congiunti ricoverati; le modalità di consegna e ritiro di indumenti/effetti personali del paziente (con l’indicazione di orari e luogo); la possibilità di attivare un supporto psicologico telefonico gratuito per i pazienti, familiari/caregiver.



I riferimenti telefonici sono i seguenti:



- Ospedale di Saluzzo: tel. 335/1537943 (attivo dalle ore 9,30 alle 12,30 dal lunedì al venerdì).



- Ospedale di Mondovì/Ceva: tel. 0174/677013 (attivo dalle ore 9,30 alle 12,30 dal lunedì al venerdì).



- Ospedale di Savigliano: in via di attivazione