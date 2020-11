Secondo giorno di protesta davanti all’Ancina di Fossano, la vice preside Silvana Racca: "Iniziativa che ci rende onore” (FOTO e VIDEO)

Prosegue per il secondo giorno consecutivo la protesta delle studentesse del Liceo Ancina di Fossano. Un gruppo che si fa sempre più numeroso e che ha il sostegno della vice preside Silvana Racca.



“Noi non crediamo nella didattica a distanza - commenta la portavoce Greta Giordano - scuola non è stare a casa” . Chi aderisce alla protesta è consapevole che non sia una richiesta facile e non vi è la pretesa di avere risposte immediate, vi è anche la volontà di“manifestare il nostro dissenso per come le cose siano state gestite fino ad oggi, soprattutto a livello di trasporti” come espresso da una delle partecipanti Miriam Fea.



Questa manifestazione riscontra il sostegno da parte dell’Istituto: “E' una protesta che ci rende onore - la vice preside Silvana Racca - siamo contenti che questi ragazzi abbiano autonomia di giudizio. Purtroppo abbiamo delle linee guida ministeriali da seguire, abbiamo però anche famiglie con figli che hanno patologie respiratorie più o meno gravi” .

Armate di tavolini, sedie e pc per seguire la lezione nel freddo di novembre, le ragazze non sembrano essere disposte a fermarsi in una protesta che sta facendo letteralmente il giro d’Italia.