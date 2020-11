Ciclismo: Racconigi Cycling Team, terzo ai Campionati italiani di cronometro a squadre

Il Racconigi Cycling Team si è classificato terzo ai Campionati italiani di cronometro a squadre che si sono corsi a Treviglio, in provincia di Bergamo.

Il Racconigi ha schierato al via Valentina Basilico, Rachele Bonzanini e Monia Garavaglia.

La prova misurava 31 chilometri e si correva su un circuito pianeggiante di 15 chilometri e mezzo.

A vincere sono state le atlete della Ciclismo Insieme davanti all’Asd Team Lady Zuliani.

Per il Racconigi Cycling Team – che ha potuto schierare al via solo tre atlete anziché quattro – si tratta di un altro importante risultato in questa stagione in cui sono arrivati numerosi piazzamenti oltre a due medaglie europee in pista.