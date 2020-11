Bitcoin e come negoziare con esso per fare il miglior investimento

Investire in bitcoin e criptovalute è diventato una cosa comune tra i trader e gli investitori di tutto il mondo. Quando si tratta di bitcoin, non c'è dubbio che sia il più usato, scambiato e investito tra tutte le altre criptovalute. In questo articolo, discuteremo di Bitcoin e delle sue origini e dei modi per trarne vantaggio con il modo migliore e più semplice di investire, adatto a tutte le categorie di investitori, sia principianti che esperti.

Bitcoin è una valuta elettronica virtuale che viene negoziata solo online, senza essere fisicamente o tangibile come altre valute come il dollaro e la sterlina. È utilizzato nelle transazioni online e non è controllato da alcuna autorità centrale o banca.

Bitcoin si basa su migliaia di computer in tutto il mondo che convalidano le transazioni e aggiungono più Bitcoin al sistema.

Il primo prezzo di trading tra questa valuta e il dollaro è stato pubblicato e 1 Bitcoin è stato di $ 0,001.

Bitcoin trading

Il trading di bitcoin sulle piattaforme delle società di intermediazione nel mercato Forex è il modo più semplice e veloce per raggiungere il successo investendo nella prima valuta digitale al mondo Bitcoin. È necessario solo aprire un conto di trading con una società di intermediazione e scaricare la piattaforma di trading sul dispositivo utilizzato per il trading, sia esso un computer fisso o un laptop o addirittura un telefono. Questo è attraverso piattaforme di dispositivi mobili.

E i trader seguono i semplici passaggi pratici per aprire un conto di trading e quindi effettuare acquisti e vendite su Bitcoin contro il dollaro USA, che è stato simbolizzato sulla piattaforma di trading, come questo BTC-USD.

Perché le valute digitali vengono scambiate con FXCM?

Diffusione competitiva per bitcoin

Uno degli spread di valuta virtuale più bassi del settore è lo spread bitcoin offerto da FXCM - a volte fino a metà dei suoi concorrenti. I numeri di diffusione sono presi dai principali concorrenti del Regno Unito e sono validi per quanto ne sappiamo il 27 maggio 2019. Cerca nel sito Web CFD pertinente le ipotesi o le basi utilizzate nell'account spread. Si noti che le commissioni di rollover possono variare da un broker all'altro in quanto non incluse in questo confronto.

Sfrutta la disponibilità

È disponibile fino a 4: 1. Controlla le dimensioni del centro di trading di tua scelta, che richiederà solo un quarto dei fondi. Inoltre, usa la leva per fare trading con un rapporto 1: 1. La decisione spetta a te.

Scambia la tua strada

Apri posizioni di acquisto o vendita - non ci sono restrizioni sulla direzione del mercato. Stai cercando di convertire le tue operazioni in operazioni automatiche? La nostra criptovaluta può gestire le tue strategie automatizzate. Vai al Bitcoin Up per i dettagli.

Contratti di differenza o valute fisiche e digitali

Cerchiamo di risolvere questa controversia per te. I CFD offrono agli speculatori i vantaggi che non troveranno nei mercati fisici delle criptovalute. Questi vantaggi possono essere elencati come segue:

Elimina la seccatura di gestire portafogli digitali o portafogli hardware.

Se acquisti e vendi criptovalute reali, dovrai decidere se lasciare le criptovalute con il tuo fornitore. Se scegli di andare al provider, rischi di perdere le tue valute digitali se il loro sito viene violato.

I CFD sono prodotti finanziari regolamentati, una funzionalità che non è disponibile con le valute digitali. Per il professionista, ciò significa che la società con cui ha a che fare è soggetta al controllo da parte delle agenzie di regolamentazione, dei revisori e degli organi di controllo sulla qualità dell'attuazione. Quando fai trading di CFD, puoi essere sicuro di ottenere la migliore tariffa disponibile come uno dei requisiti normativi. Al contrario, non vi è alcuna garanzia al riguardo quando si tratta di valute fisiche e digitali.

Piattaforme migliori

Abbiamo testato le nostre piattaforme in condizioni operative estreme e sono in fase di sviluppo da oltre 20 anni nella storia di FXCM. Le nostre piattaforme hanno anche funzionalità funzionali più robuste e versatili rispetto alle nuove piattaforme di trading utilizzate dalle società di criptovaluta. Puoi anche scambiare qualsiasi prodotto di criptovaluta che desideri, indipendentemente dalla valuta che hai nel tuo account. Ad esempio, il tuo conto GBP GBP può aprire posizioni lunghe sul BTC / USD senza possedere il dollaro USA. Questa funzione non è disponibile nemmeno sui principali exchange di criptovalute.