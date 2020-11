Differenze sostanziali tra marmo e granito

Principali differenze

Sia il marmo che il granito trovano larghissimo impiego in cucina, sia per realizzare il piano di un'isola posizionata in centralmente, che per il piano cottura o come spalliera della cucina stessa. Il marmo conferisce eleganza e luminosità a questa stanza. Il granito si fa apprezzare per la sua grande resistenza, e per il fatto che si possono preparare le proprie pietanze senza preoccuparsi di rovinarli, grazie alla sua durezza, resistenza ed impermeabilità agli agenti macchianti.