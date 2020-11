Presentazione Tecnico Specializzato Amministrazione Piccola e Media Impresa

La scorsa settimana Serena Trossarello (Case Manager e Responsabile del corso della sede di Fossano) ed Elio Raviolo (docente e titolare d’impresa) hanno presentato in diretta su Facebook e Youtube uno dei corsi per disoccupati che conta i migliori risultati occupazionale tra quelli che attiva il Cfpcemon. E’ anche uno dei corsi più longevi: attivo da 15 anni di cui ben 9 sulla sede di Fossano.

Il successo di questo corso, sia dal punto di vista dell’occupazione sia sotto l’aspetto della partecipazione, risiede nella pluralità dei contenuti che si affrontano durante la formazione e che rendono gli specializzati figure professionali polivalenti adeguati al fabbisogno di tutte le piccole e medie imprese del territorio.

I Tecnici infatti si occupano di procedure contabili e adempimenti IVA, gestiscono le rilevazioni contabili e le scritture accessorie, collaborano alla redazione del bilancio di esercizio; il tutto con strumenti informatici professionali.

Inoltre si occupano della gestione del personale: elaborano dati e documentazione richiesta dalle norme e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro con software gestionali dedicati.

Il corso è rivolto a diplomati e laureati in cerca di occupazione ed è Gratuito (approvato in attesa di finanziamento dal POR FSE tramite la Regione Piemonte).

Dura 1000 ore di cui 400 di stage direttamente in azienda. Per la formazione frontale sarà preferita la didattica in presenza ma nel caso non fosse possibile verrà immediatamente attivata la FAD come già successo lo scorso anno.

E’ possibile iscriversi direttamente sul nostro sito oppure presso le nostre sedi Cfpcemon. https://bit.ly/tecnicoamministrazione21

Al termine del corso è previsto un esame finale che rilascia una certificazione equiparata al 5° livello del quadro europeo delle qualificazioni EQF (Attestato di Specializzazione)

I posti disponibili sono 20.

Il corso è rivolto indistintamente a persone di entrambi i sessi (L.903/77; L.125/91) Gratuito esclusi bolli come da normativa vigente - Corso approvato in attesa di finanziamento.