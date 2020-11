Commemorazione per la Giornata dell'Unità nazionale e Festa delle Forze Armate a Savigliano

Quest'anno il IV novembre, Giornata dell'Unità nazionale e Festa delle Forze Armate, non potrà essere festeggiato come da tradizione a causa della pandemia.

A Savigliano, tuttavia, la giornata di domenica 8 novembre sarà dedicata a tale commemorazione.

"Vogliamo ugualmente ricordare i caduti in tutte le guerre con l'auspicio che il ricordo di chi è morto in guerra possa consolidare in tutti noi sentimenti di pace, di concordia, di tolleranza e solidarietà" afferma il sindaco di Savigliano Giulio Ambroggio.

Alle ore 11:00 il sindaco deporrà la corona d'alloro all'Ara della Vittoria.

Alle ore 18:00 presso la Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea sarà celebrata una messa in ricordo dei caduti alla quale parteciperà l'Amministrazione Comunale con il Gonfalone e le Associazioni d'arma, di categoria e le rappresentanze scolastiche con i loro labari.