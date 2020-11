"Oltre-Intercultura a scuola": formazioni, supervisioni, laboratori organizzati dall'Associazione di Promozione Sociale MiCò di Cuneo

La proposta “ Oltre-Intercultura a scuola ” è rivolta a docenti, educatori, personale ATA e studenti ed è nata dall’osservazione dell’aumento di alunni di origine straniera tra la popolazione scolastica della Provincia di Cuneo. Infatti, secondo i dati del Dossier Socio-economico 2019 promosso dalla Fondazione C.R.C. in provincia di Cuneo la presenza di allievi di origine straniera rappresenta il 13%, di cui più della metà si concentrano nella scuola dell’infanzia e in quella primaria e la quota è destinata a crescere nei prossimi anni nei livelli di istruzione successivi.

Per i professionisti dell’APS MiCò, conoscere e parlare di intercultura è fondamentale per creare basi comuni di dialogo tra le culture, valorizzando le diversità e le differenze. Si tratta di un processo complesso che implica: la de-costruzione delle categorie; l’ascolto curioso dell’altro e di sé, in una posizione di costante interrogazione e dubbio. Un processo che obbliga a portarsi nella relazione cedendo parti di sé e accogliendo quelle dell’altro, al fine di creare linguaggi nuovi e comuni in uno spazio relazionale costruito insieme.

Nel proporre interventi in chiave interculturale in questi interventi si pone l’accento sul tema della consapevolezza intesa come sforzo per conoscere, riconoscere e imparare a gestire le emozioni connesse all’incontro con l’altro (transfert e controtransfert culturale), approfondendo cosa comporta nei termini di risvolti psico-sociali individuali e collettivi. Infatti quando si entra in relazione con l’altro emerge inevitabilmente il ruolo che ognuno di noi ricopre, la generazione e il genere di appartenenza, ed affiorano gli stereotipi e i pregiudizi tramite i quali leggiamo la realtà. Queste categorie culturali sono in stretta connessione con l’etnocentrismo e con i conseguenti rapporti di potere che si instaurano tra persone e società.