Prevenzione e sensibilizzazione ad uno stile di vita più sano: i temi della conferenza organizzata dal Comune di Manta

Nella serata di Martedì 27 Ottobre 2020, dalle ore 20:45, si è tenuta un'interessante conferenza organizzata dall'associazione AIPPN Italia (Associazione italiana per la Prevenzione Primaria), con il patrocinio del Comune di Manta dal titolo “Covid 19: lo stile di vita come prevenzione”. L'incontro, inizialmente previsto in presenza, è stato seguito in diretta streaming su Youtube, ottenendo migliaia di visualizzazioni.

L'AIPPN, nata a Pinerolo nel 1997, da 20 anni opera in Piemonte, in Veneto, nell'Alto Adige e a San Marino, contando più di 7000 famiglie associate e 100 professionisti della salute e del benessere. In questi anni di attività l'associazione organizza corsi, seminari e convegni basati sulla prevenzione, sulla salute emotiva e sul sano movimento. Lo scopo della conferenza è stato quello di comprendere come poter rendere il terreno più adatto alla nostra salute e come prepararsi ad affrontare i virus nella stagione invernale, considerando anche le insidie della pandemia legata al Covid-19.

In particolare la volontà dell'associazione mirava a sensibilizzare le persone ad essere maggiormente consapevoli nella conduzione di uno stile di vita più sano, evitando errori legati alla cattiva alimentazione, con un'attenzione particolare all'accumulo di stress e alla capacità di movimento, al fine anche di modificare le proprie abitudini.

La serata è stata introdotta dal sindaco di Manta Paolo Vulcano, che ha ringraziato i relatori della serata e presentato gli assessori della Giunta. L'assessore allo sport Ivana Casale ha rimarcato come il Comune di Manta abbia fortemente sostenuto e promosso questo convegno, come del resto anche le due edizioni della "Giornata del Benessere", eventi in linea con uno degli obiettivi della Giunta mantese.

Termina l'introduzione l'assessore alla salute Stefania Arnolfo, che ha evidenziato come questa conferenza sia importante in questo periodo, essendo in linea con altri servizi messi a disposizione dal Comune, tra i quali giova ricordare lo sportello di ascolto gratuito denominato “Pronto ti ascolto” e, accanto ad esso, un progetto di sostegno di arteterapia.

Principale relatore della serata è stato il naturopata Giovanni Grisotti, consulente del sano stile di vita dell'associazione AIPPN, con il quale è stato possibile analizzare le migliori scelte di vita da adottare in vista di uno stato di salute migliore, quali sono i cibi da evitare e quali invece quelli da assumere per avere più energia a beneficio delle funzioni vitali del nostro corpo.

Durante la conferenza sono intervenuti alcuni esperti, tra i quali ricordiamo il dott. Luciano Proietti, il dott. Giuseppe Falcone e Nicla Signorelli.