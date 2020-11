Università ed Europa: a Cuneo la presentazione del progetto "Universitas montium"

L’Ufficio Europe Direct Cuneo Piemonte area sud ovest e di Torino, insieme all’Università degli Studi di Torino organizzano per il 9 novembre alle ore 14 un incontro aperto al pubblico per parlare di Università ed Europa.

Durante l’incontro verrà presentata l’attuale collaborazione del Comune di Cuneo - in qualità di partner associato - con l’Università degli Studi di Torino nell’ambito del progetto Erasmus+ “UNITA- Universitas montium”, di cui l’Università è capofila.

Questo progetto, che ha preso il via ufficiale il 1 novembre 2020, prevede il coinvolgimento di 5 Università da tutta Europa: Università Savoie Mont Blanc (Chambéry, France), Pau et Pays de l’Adour (Pau, Francia), Saragozza (Spagna), Beira Interior (Covilha, Portogallo) e Vest din (Timisoara, Romania). L’obiettivo di UNITA è il sostegno allo sviluppo di un’identità europea, la promozione dello sviluppo sostenibile dei territori montani periferici e transfrontalieri, del multilinguismo e della diversità delle lingue in Europa.