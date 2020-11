Fabrizio Pellegrino, consigliere comunale di Peveragno, aderisce a Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia annuncia con soddisfazione l’adesione del neoeletto consigliere comunale di Peveragno Fabrizio Pellegrino al partito, come comunicato dal responsabile per gli Enti locali, Rocco Pulitanò.

Nato nel 1986, Fabrizio è uno dei più giovani consiglieri di maggioranza a sostegno della Giunta comunale recentemente eletta nella tornata del 20 e 21 settembre.

“Ringrazio profondamente Fratelli d’Italia per avermi accolto nell’unico partito italiano da sempre coerente e a fianco dei cittadini.” dichiara Pellegrino.

“Dedicherò i prossimi anni all’impegno politico, dando ascolto alle istanze che gli abitanti di Peveragno vorranno portare e assicurando loro tutto il mio sostegno e la mia dedizione.

Lavoreremo contro l’abbandono e a favore del recupero delle borgate, da sempre elemento fondamentale di attenzione per lo sviluppo del territorio e di un nuovo turismo di prossimità”.

“La presenza di Fratelli d’Italia è sempre più radicata sul territorio.” commenta il Coordinatore Provinciale William Casoni.

“Un altro importante segno che conferma anche in Provincia di Cuneo la crescita nazionale che il partito sta vivendo, grazie alla propria coerenza e al proprio costante impegno a tutela degli italiani, come confermato dal nostro presidente Giorgia Meloni.

Sono certo che Fabrizio saprà fare un ottimo lavoro, rispondendo con attenzione alle richieste che proverranno dai cittadini peveragnesi”.

“Fratelli d’Italia si sta arricchendo di nuovi amministratori capaci e competenti, che sono certa sapranno dare un contributo eccezionale e fondamentale allo sviluppo e al benessere del nostro territorio. Un grandissimo augurio a Fabrizio, certa che combatteremo tante battaglie insieme.” afferma l’onorevole Monica Ciaburro.

“Con Fabrizio, Peveragno guadagna un ottimo consigliere. Per Fratelli d’Italia rispondere alle esigenze e alle richieste del territorio è di massima importanza: la presenza di tanti amministratori capaci e competenti è per noi motivo di grande orgoglio.” conclude il capogruppo in Consiglio regionale Paolo Bongioanni.