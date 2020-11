Slittano a marzo 2021 le elezioni per il Consiglio Provinciale?

Il palazzo della Provincia, in Corso Nizza a Cuneo

Slittano alla primavera del prossimo anno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale, che avrebbero dovuto tenersi a metà dicembre?

Il quanto mai probabile rinvio è stato inserito dal Governo nel Dl Ristori anche se ad oggi non esiste certezza né in un senso né nell’altro.

Ciò che invece è certo è che il rinvio risolverebbe (o meglio sposterebbe) una questione che stava creando non pochi problemi tanto al centrodestra quanto al centrosinistra.

L’ipotesi di accordo, avanzata dal presidente forzista della Regione Alberto Cirio al presidente della Provincia Federico Borgna, prevedeva un listone unitario con 7 posti al centrodestra e 5 al centrosinistra.

La proposta aveva generato fibrillazioni soprattutto in Fratelli d’Italia dove alcuni premevano per entrare, ma l’eventuale accordo politico col Pd-centrosinistra rischiava di venire sconfessato dai vertici del partito.

Anche la Lega appariva in dubbio sul da farsi.

Il senatore e segretario provinciale Giorgio Bergesio, più volte interpellato al riguardo, ha sempre evitato di pronunciarsi.

Analogo imbarazzo lo aveva il Pd, che si sarebbe trovato a braccetto con la destra sovranista, pur potendo contare su un presidente “unitario” ma comunque ascrivibile al centrosinistra, qual è il sindaco di Cuneo.

Per Borgna, infatti, non è prevista l’elezione essendo già stato precedentemente riconfermato fino al 2022.

L’unico partito che appariva convinto dell’accordo era Forza Italia.

Non solo perché la proposta di listone è venuta dal leader maximo, il presidente Cirio, ma anche perché da due anni amministratori comunali di area forzista condividono (pur con vari mal di pancia) il governo della Provincia col centrosinistra.

Il differimento delle elezioni al 28 marzo del prossimo anno – insieme al rinnovo dei Consigli Metropolitani di alcune grandi città – sarebbe dettato da ragioni legate al riacutizzarsi della pandemia.

Lo spostamento della data delle elezioni (se così sarà, ma lo si saprà solo in settimana) avviene nel momento in cui – per aggirare l’ostacolo (estetico) rappresentato dall’ “inciucio” – si stava mettendo mano alla preparazione di due liste.

Da una parte quella del Pd, capitanata dall’attuale vicepresidente e segretario provinciale del partito Flavio Manavella, dall’altra un’eterogena formazione lib/lab in cui avrebbe trovato posto… il resto del mondo (politico).

Quest’ultima sotto l’ecumenica ala chioccia del presidente Borgna.