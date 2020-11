A Racconigi un decesso tra i positivi al Covid-19, aumentano i contagi

A Racconigi, aumentano i contagi: 126 i casi positivi, cinque persone sono in ricoverate in condizioni di "media intensità", mentre un'altra persona è ricoverata per altre patologie ma risulta comunque positiva al Covid-19.

Purtroppo, la città ha registrato anche un decesso. "Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze" commenta il sindaco Valerio Oderda. "Ci vuole grande attenzione, adesso vedo atteggiamenti più attenti. Probabilmente vedremo i risultati tra qualche settimana".

E ricorda ai suoi concittadini: "Se avete delle sintomatologie rivolgetevi ai medici di famiglia che vi sapranno dare indicazioni necessarie". Proprio tra i medici di famiglia anche tre che sono risultati positivi al Coronavirus ma che da casa continuano a dare supporto "Questo certifica il fatto che non fanno solo un mestiere ma una vera e propria missione".