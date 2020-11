L’inverno incombe: chiusa la strada provinciale che conduce alle sorgenti del Po, a Pian del Re di Crissolo

Pochi minuti fa è stata abbassata, a Crissolo, la sbarra lungo la strada provinciale 234, che da Pian della Regina conduce a Pian del Re. Come di consueto, alla vigilia della stagione invernale, la Provincia di Cuneo, che ha competenza diretta sul tratto di strada in questione, ha disposto il blocco alle auto, che rimarrà in vigore sino alla prossima primavera.

Il provvedimento, spiegano dagli uffici provinciali, è dettato dall’“impossibilità di procedere alle operazioni di sgombero, a causa del potenziale pericolo di valanghe che invadono il sedime stradale e l’impossibilità di garantire, in sicurezza, il transito dei veicoli e l’incolumità dei mezzi operatori”.

La strada è stata chiusa alle 12.

Il pianoro che ospita le sorgenti del fiume Po rimarrà irraggiungibile – ai mezzi a motore – sino a revoca dell’ordinanza prevista per la tarda primavera, intorno a maggio o giugno 2021. E comunque “dopo la stagione invernale e non appena si saranno ripristinate le condizioni di sicurezza e di percorribilità”.

Da Pian della Regina, invece, gli escursionisti potranno salire a Pian del Re percorrendo il sentiero, a piedi.

Nel cuneese, come confermato dalla Regione, “sono già state chiuse le strade per il colle della Lombarda, che collega l’alta valle Stura alla stazione sciistica francese di Isola 2000 e, da una settimana, anche la provinciale verso in Colle dell’Agnello, in alta valle Varaita”.