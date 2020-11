Saluzzo, Festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate senza assembramenti

Quest’anno il 4 Novembre, Festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate, subisce gli effetti della pandemia e delle misure di contenimento. Anche a Saluzzo si terrà in forma ridotta.

La celebrazione prevede mercoledì 4, il ritrovo alle 10,30 in piazza Vittorio Veneto delle autorità, associazioni combattentistiche e d’Arma per il cerimoniale dell'alzabandiera e la deposizione corona d’alloro davanti al monumento. Seguirà la benedizione e la preghiera per i Caduti.

La cittadinanza è invitata ad esporre il tricolore.

Sui manifesti affissi in città che ricordano la Festa dell’Unità nazionale, l’anniversario ( il 102 °) del 4 Novembre 1918, giorno della fine della Prima Guerra mondiale, la condivisione dell’esortazione di Peacelink: "Il 4 novembre, in silenzio e dignità, le istituzioni democratiche, le associazioni e i movimenti umanitari, le persone di volontà buona, vadano a meditare in silenzio e a deporre un fiore dinanzi alle lapidi che ricordano coloro che furono assassinati, ne rimemorino i nomi e l’umanità, le vite assurdamente orribilmente estinte, e ci si impegni tutti a contrastare le guerre presenti e future. E sia infine cancellata la vergogna della macabra festa degli apparati di morte; si affermi il diritto alla vita per l’umanità intera. “Ogni vittima ha il volto di Abele” (Heinrich Boell)"