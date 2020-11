Volley A2/M: Tamponi negativi in casa Vbc Synergy Mondovì...i Galletti oggi si sottoporranno a un ulteriore controllo

Il Vbc Synergy Mondovì in una foto di repertorio (foto Serena (foto Elena Merlino)

Sembra rientrare l'allarme per alcuni possibili contagi al Covid-19 nel gruppo squadra del Vbc Synergy Mondovì. Ma andiamo per ordine e ricordiamo quanto successo in questi giorni. I consueti tamponi rapidi eseguiti dal Vbc la scorsa settimana avevano evidenziato la possibile positività di due membri del gruppo squadra. Da quel momento sono scattati i nuovi controlli con l'effettuazione di tamponi molecolari orofaringei.

Nel frattempo, visti i tempi piuttosto lunghi per ottenere l'esito, la società del presidente Giancarlo Augustoni aveva chiesto e ottenuto dalla Lega il rinvio del match contro Brescia, inizialmente programmato per domenica alle 18. Gli esiti dei tamponi molecolari sono giunti nelle ultime ore e portano con se notizie piuttosto confortanti, visto che sono risultati tutti negativi. Oggi, però, saranno eseguiti dei nuovi controlli e solo all'esito di questo secondo giro di tamponi orofaringei si potrà affermare che la situazione è rientrata nella normalità.

In attesa degli esiti di questi nuovi controlli, la società "Biancoblù" ha fatto sapere che i tesserati risultati positivi nei giorni scorsi proseguiranno il loro isolamento, così come indicato dalle autorità sanitarie.