Ancor prima di Halloween esiste una storia dolciaria per la commemorazione dei defunti

Ancor prima di Halloween e dei suoi dolcetti scherzetti esiste una storia dolciaria per il giorno in cui si commemorano tutti i fedeli defunti. Gli antichi romani credevano che le anime dei cari estinti venissero in visita nel mondo dei vivi in un certo giorno dell’anno.

A questa leggenda è legata la preparazione delle fave dei morti. Tostate 150 g di mandorle e riducetele in granella con un mixer. Aggiungete 150 g di zucchero e 300 g di farina. Formateci una fontana sul piano di lavoro e metteteci al centro 50 g di burro a pezzetti e 3 uova intere. Lavorate il tutto con le mani fino ad ottenere un impasto omogeneo.

Spianate l’impasto ad un’altezza di 5 millimetri e formate i biscotti con l’aiuto di un bicchiere. Con il pollice fate un piccolo incavo al centro di ogni biscotto, proprio a ricordare una fava. Man mano che formate i biscotti metteteli su una teglia ricoperta con carta forno. Cuocete in forno a 180° per circa 20 minuti o comunque fino a doratura.