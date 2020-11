Un nuovo "ospite" negli orti didattici di Dronero

Da un paio di giorni gli orti didattici di Dronero, curati dagli alunni della scuola primaria di piazza Marconi, con la collaborazione dell’Associazione Mastro Geppetto, dall’Azienda “Il tuo verde giardino” e del Comune di Dronero, possono vantare la presenza di un custode particolare: un simbolo di pace, salvezza e prosperità: un giovane ulivo.



I volontari dell’Associazione Mastro Geppetto, nei giorni scorsi, continuando l’ormai collaudata e proficua collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Dronero, hanno messo a dimora, a monte della vigna, uno splendido ulivo che si adatterà ben presto al microclima della zona in cui è collocato e apprezzerà la fresca compagnia del torrente Maira nell’ incantevole cornice delle montagne della Valle.



In contemporanea hanno provveduto alla fresatura di tre appezzamenti degli orti e seminato, su quello vicino al mulino: la segale, cereale della tradizione contadina locale con l’intento di coinvolgere gli alunni nelle attività successive.



L’Istituto Comprensivo, ricordando che al momento i casi di contagio fra gli alunni sono soltanto tre e che tutte le classi hanno frequentato regolarmente le lezioni fino a giovedì 29, ringrazia l’Associazione.



L’ulivo e la segale, simboli di pace, frugalità e tenacia, saranno di buon auspicio in questo periodo difficile e complesso e li rivedremo, forti e maturi, quando tutto questo finirà e ci ritroveremo a vivere la meravigliosa normalità dei nostri bellissimi luoghi.