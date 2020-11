Volley A1 Femminile: Cuneo esce a testa alta dalla sfida con Conegliano, i commenti post partita

La Bosca S.Bernardo Cuneo perde la partita ma non l'onore sul campo dell'Imoco Conegliano.

Una sfida per certi versi storica, con l'esordio nel massimo campionato di cinque giovani atlete della Granda Volley Academy.

I commenti post match

Milka Stijepic, all’esordio nel campionato italiano e schierata in banda per l’occasione: "È stato un debutto molto diverso da come l’avevo immaginato, ma credo che oggi abbiamo fatto davvero il massimo. Sono molto contenta per le giovanissime, che oggi hanno lottato su ogni pallone dimostrando tutta la felicità per un sogno che si è realizzato. Ora dobbiamo soltanto pensare a recuperare tutti gli effettivi e a ritrovare la condizione, poi torneremo a fare risultati".

"Un’emozione indescrivibile e un onore debuttare in A1 contro le campionesse del mondo – dichiara la schiacciatrice della Bosca S.Bernardo Cuneo Beatrice Battistino –. Ringrazio Liano Petrelli, Renato Rosa e la società tutta per questa opportunità. Bici, Stijepic e Fava ci hanno aiutato molto sostenendoci nei momenti più difficili. Obiettivi stagionali? Giocare in B2 e nei campionati di Under 17 e Under 19 ed essere convocata negli allenamenti della prima squadra, che rappresenterebbero una preziosa occasione di crescita".

"Abbiamo visto alcuni elementi del nostro settore giovanile che in prospettiva possono diventare delle buone atlete, e questo è il risultato odierno più importante – dichiara il presidente di Cuneo Granda Volley Diego Borgna –. Eravamo consapevoli di affrontare una corazzata, contro la quale dovremmo giocare al 150% per vincere anche con la formazione tipo. Oggi il bicchiere è quasi pieno: siamo tornati a giocare e l’abbiamo fatto onorando il match fino alla fine".