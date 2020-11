Motocross: la giovanissima buschese Camilla Manna campionessa di Piemonte - Lombardia nel circuito Motoasi

Bella impresa della buschese Camilla Manna che si è aggiudicata la vittoria nel campionato interregionale di motocross Piemonte e Lombardia (categoria mx65 Esordienti) del circuito Motoasi.

Il successo è arrivato al termine della tappa di Trofarello, quinto ed ultimo appuntamento della competizione.

La giovanissima Camilla, classe 2010, una delle due sole ragazze in gara, ha sbaragliato l'agguerrita concorrenza maschile grazie ad una serie di prove importanti.

Grande gioia per il papà e allenatore Dario Manna, anche per il settimo posto di Leo, (8 anni), di due anni più giovane, anche lui al via nella categoria esordienti.