Coldiretti Cuneo lancia l'allarme: "In quattro anni -15% di frutteti di kiwi"

Nel giro di quattro anni in Provincia di Cuneo è scomparsa una superficie pari a 500 ettari, equivalente ad oltre 700 campi da calcio, coltivata a kiwi. Coldiretti Cuneo registra, infatti, un crollo del 15% di tali frutteti che, se nel 2016 si estendevano su oltre 3.000 ettari, oggi non superano i 2.500 ettari, senza contare gli impianti di kiwi ancora in piedi ma seriamente compromessi.

“Servono nuove misure per arginare le perdite economiche che stanno subendo i nostri imprenditori. Purtroppo, negli ultimi anni, la batteriosi del kiwi e la cosiddetta ‘morìa’ hanno condizionato pesantemente la produttività: la Regione non può far finta di nulla”, è quanto afferma Roberto Moncalvo, Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo nel commentare la difficile situazione che stanno vivendo i produttori di kiwi a cui, in alcuni casi, non rimane che l’estirpo totale del frutteto.