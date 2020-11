24 ore di sciopero per 109 adetti alla logistica della Reekep operanti alla Michelin di Ronchi

E' stata indetta una giornata di sciopero per i lavoratori della logistica operanti nello stabilimento Michelin di Cuneo.

A comunicarlo la Filt Cgil attraverso una nota. L'iniziativa sindacale si terrà dalle ore 6 di giovedì 5 novembre e per 24 ore fino alle ore 6 di venerdì 6 novembre. Il blocco dell'attività riguarda i 109 lavoratori logistica della società Reekep Spa (ex Manutencoop facility Management), società con sede a Zola Predosa nel bolognese che conta a livello nazionale 17mila dipendenti.



I lavoratori totali della Reekep operanti alla Michelin di Rochi sono 268 (109 logistica, 98 operanti nell'ambito dei multiservizi e 61 metalmeccanici).



La scelta arriva a seguito dell'assemblea di sabato 31 ottobre.

"Molteplici le motivazioni - scrive Ivano Esposto segretario della Filt Cgil - Motivazioni che risalgono all’origine stessa del cambio appalto, avvenuto in più tempi a partire dal mese di marzo 2020, quando, nonostante gli accordi sottoscritti con le parti sociali, la società ha proceduto ad applicare il contratto multiservizi all’interno del perimetro logistico, creando disparità retributive e normative tra lavoratori che lavorano fianco a fianco. Altro motivo di contestazione è legato agli spostamenti del personale, gestiti in modo unilaterale e apparentemente punitivo, in assenza totale di formazione preventiva e specifica, con conseguente assunzione di lavorazioni e metodi di carico differenti che espongono i lavoratori coinvolti ad un aumento di rischi e di incidenti."

"Per fronteggiare il malessere diffuso tra i dipendenti - continua la nota della Cgil - e nonostante le ripetute sollecitazioni sindacali al confronto, la Rekeep aveva preso l’impegno di discutere con tutte le categorie di un contratto integrativo, impegno conclusosi con l’ennesimo tentativo di introdurre in modo indiscriminato il CCNL del Multiservizi, dividendo i lavoratori per mansione e semplificando in modo estremo le diverse professionalità presenti nell’azienda, senza risolvere il problema dei carichi di lavoro, dei turni e delle buste paga."



"Un’azione di lotta quella dei lavoratori - conclude la comunicazione firmata da Ivano Esposto - che chiedono alla Rekeep, dal primo giorno del cambio appalto, il rispetto del Contratto Merci e Logistica, delle professionalità acquisite, del lavoro in sicurezza e soprattutto in serenità, come avvenuto nel recente passato in un sito che da sempre è una eccellenza produttiva della provincia cuneese."



Lo sciopero avverrà in concomitanza con il blocco delle attività in tutta Italia per il rinnovo del Ccnl dei metalmeccanici indetto da Fiom, Fim e Uilm.