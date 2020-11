"Non andrà tutto bene a casa di tutti": a Fossano striscioni di protesta contro le nuove misure restrittive

Tra tensioni sociali, dirette tv da Palazzo Chigi e chiusure delle attività, nell’aria c’è il sentore di un nuovo possibile lockdown.

Alcuni ormai ci stanno facendo l’abitudine, tra isolamenti fiduciari e coprifuoco anticipati. Ma questa volta non vedremo più striscioni positivi e arcobaleni volanti attaccati alle finestre e ai balconi. C’è chi è più stanco, chi meno, ma tutti sono certi che “non andrà tutto bene”, soprattutto per i tanti liberi professionisti, commercianti e negozianti che difficilmente saranno tutelati come richiederebbe la situazione.

“E’ facile dire di stare a casa quando hai lo stipendio garantito” recita ancora lo striscione apposto in Piazza del Cubo, un grido silenzioso e disperato per manifestare il disagio di chi si troverà alle strette in questa nuova ondata di emergenza sanitaria.

Alle prime luci dell'alba sono stati posti altri due strisiconi sul Bastione e in Piazza Castello. Quest'ultimo dice "Esiste un punto in cui le misure per fermare il virus uccidono più del virus stesso?". Una domanda che in questo periodo da voce ai pensieri di tanti, ma che continua a rimanere irrisolta.

Tutti gli striscioni di protesta sono firmati con uno strano simbolo, affiancato dal numero 27 scritto al contrario. Il Comune ha già provveduto ad informare la DIGOS per avere ulteriori informazioni sugli autori della pacifica levata di scudi.

Questa volta nessuna protesta per le strade, nessun disordine: solo un memorandum silenzioso, per ricordare a chi entra ed esce dalla città che, se non si agisce al più presto, questa ondata porterà con sè molte vittime, e non solo di contagiati.