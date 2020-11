Aumentano i contagi a Centallo: 85 i positivi da Covid-19

Sono 85 le persone attualmente positive a Centallo, rispetto alle 60 della settimana scorsa.



“5 le persone ricoverate in ospedale a cui facciamo i migliori auguri di pronta guarigione” esprimono in una nota il consigliere Alessandro Cubeddu e il sindaco Giuseppe Chiavassa.



Situazione sotto controllo invece al San Camillo, grazie all’encomiabile lavoro svolto dal personale sanitario in grado di garantire sostituzioni continue.