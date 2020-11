"E' necessario supportare le famiglie e tutelare la fasce più deboli": la richiesta di Bongioanni all'assessore Caucino

“ Le disposizioni normative legate alla generale chiusura di marzo, tra le quali la chiusura dei Centri diurni, hanno messo in difficoltà le famiglie che hanno dovuto farsi carico della cura e l'accudimento dei loro congiunti disabili, spesso in totale solitudine ” - dichiara il Presidente Bongioanni - “ Tali centri hanno potuto riaprire da metà luglio e con regole molto severe. Ora sono stati nuovamente chiusi.

Il quadro epidemico ha messo a dura prova le famiglie che devono trovare risposta alla possibilità di avere un supporto nella gestione di anziani o figli non autosufficienti talvolta anche con disturbi comportamentali che gravano sull’assistenza e sulla tenuta del caregiver. Questa crisi epidemiologica non è da sottovalutare ma è necessario supportare le famiglie affinché non siano lasciate nuovamente sole, come è accaduto nel mese di marzo quando non eravamo preparati ad una situazione del genere. E’ importante che la Regione tuteli tutti i suoi cittadini, soprattutto le fasce più deboli”.