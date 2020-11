Genola: accertato caso di positività al Covid-19 nella scuola secondaria, classe in quarantena

A seguito dell’accertamento di un caso di positività al Covid nella scuola secondaria di Genola, la classe è stata messa in quarantena come da protocollo.



Si aggiunge dunque un’altra classe a quelle di Fossano e Centallo. Attivata per gli studenti la didattica a distanza, misura che probabilmente verrà estesa ad altre classi delle scuole medie se verranno confermate le anticipazioni del nuovo DPCM.



“Ringrazio gli insegnanti e le famiglie. La dirigente mi ha comunicato che emetterà il decreto con tutte le informazioni del caso”. A comunicarlo il primo cittadino Flavio Gastaldi il quale augura una pronta guarigione allo studente.