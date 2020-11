I Consorzi del Bra e del Raschera hanno premiato i nati 2019 di Frabosa Soprana

Si è svolta sabato 31 ottobre, sulla Piazza antistante il Municipio cittadino, la premiazione dei nati del 2019 di Frabosa Soprana (rinomata culla del Raschera), appendice dell’appuntamento tenutosi il 27 settembre scorso a Scarnafigi, in cui erano stati omaggiati i nati della Città dei Formaggi, unitamente a quelli di Ruffia, con una forma di Raschera per le femminucce e una di Bra per i maschietti.



“Mentre stiamo attraversando un momento così critico – commenta Franco Biraghi, presidente del Consorzio di Tutela del Bra e del Raschera Dop – è fondamentale restare ancorati a quelle tradizioni che sanciscono il legame tra le nostre eccellenze e i luoghi in cui nascono. L’annuale premiazione rappresenta una tappa fissa e imprescindibile nel calendario dei Consorzi che mantengono, da sempre, una grande attenzione rivolta al futuro e alle innumerevoli opportunità che esso rappresenta”.



Camilla Damiani, Martina La Commare, Gianfranco Lanza e Bruno Silvano sono stati omaggiati con una forma di Raschera unitamente a una pergamena ricordo.



Le due Dop più famose e amate sono tornate dunque protagoniste di un evento che, tenendo conto di tutte le misure di sicurezza e le restrizioni obbligatorie, ha ricordato ai presenti l’importanza di nutrire la speranza e la fiducia nel domani e, soprattutto, quella “di far crescere i propri figli con prodotti sani e genuini che simboleggiano secoli di tradizioni e di valori per cui ci adoperiamo quotidianamente e che rappresentano un patrimonio inestimabile, da proteggere e alimentare con passione” ha aggiunto Aldo Fraire direttore dei Consorzi di Tutela del Bra e del Raschera Dop.



La mattinata di sabato, oltre alla presenza dei genitori, ha visto anche quella di Iole Caramello, sindaco di Frabosa Soprana e di Aldo Fraire, il quale ha spiegato la necessità di posticipare una premiazione “che si tiene da ormai tre anni a Scarnafigi, in occasione della Fiera di Primavera. Tuttavia, per motivi legati al Covid abbiamo dovuto rimandare quella dei quattro frabosani rimediando, però, in questa data alternativa”. Considerazioni che sottolineano il rigore e la serietà con cui i Consorzi, anche nelle circostanze più complesse, portano avanti gli obiettivi prefissati.