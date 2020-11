Il comune di Beinette ricorda i caduti della "Grande guerra" condividendo virtualmente un pensiero con tutti i cittadini.

"102 anni fa finiva quella che venne chiamata, per le sue conseguenze nella storia mondiale e per la perdita di vite umane, la Grande Guerra - spiega l'amministrazione - "Lo Stato italiano ha riconosciuto il 4 novembre Festa delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale. Mai come oggi é opportuno ricordare questa ricorrenza, per riconquistare la speranza nel futuro del nostro Paese".