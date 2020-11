La protesta di alcuni genitori di Villanova Mondovì: "Le mascherine distribuite a scuola ai nostri figli hanno un forte odore di solventi chimici"

Un odore sgradevolissimo, come di solventi chimici. E' quello delle mascherine fornite dal governo e avvertito dai genitori di alcuni alunni che frequentano l'istituto comprensivo di Villanova Mondovì.

I genitori si allertano e portano le mascherine ad un pediatra, che consiglia di farle esaminare. In passato erano già state segnalate delle problematiche riguardanti queste mascherine, in troppi casi strette e inadeguate a proteggere il bambino.

"Queste problematiche sono state diverse volte segnalate all'Istituto scolastico - evidenziano, ma ad oggi non c'è stato nessun riscontro o interessamento da parte dello stesso. L'istituto scolastico non è responsabile del cattivo funzionamento dei dispositivi di protezione individuale ma come genitori ci aspettiamo una maggiore attenzione da parte della scuola in momenti difficili come questo".

La dirigente scolastica, la dott.ssa Ada Zamboni, contattata telefonicamente, ha invece evidenziato come la cosa non le sia mai stata segnalata: “Sono molto dispiaciuta di aver appreso la notizia dai giornali. Personalmente non mi è mai arrivata nessuna segnalazione in merito al cattivo odore delle mascherine distribuite, alcuni genitori hanno lamentato l'eccessiva lunghezza degli elastici che rendevano i dispositivi di protezione di difficile utilizzo. Non ho mai rifiutato un incontro e continuo a rimanere a disposizione delle famiglie. Provvederò personalmente a verificare le forniture di DPI che vengono distribuite alla primaria, come già fatto per la secondaria, ma ci tengo a precisare che il nostro istituto è solo un tramite, le mascherine infatti vengono consegnate dalla struttura commissariale. Mi riservo di valutare come procedere con gli organi competenti, ma il mio appello per le famiglie è di non esitare a prendere contatto con me quando si verificano queste problematiche”.