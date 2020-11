Nuovo primario di Cardiologia al S. Croce: è Roberta Rossini, dirigente medico della struttura

Dopo aver conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi di Pisa con votazione 110/110 e lode, si è specializzata in Cardiologia presso la stessa Università, dove ha inoltre conseguito un dottorato di ricerca in "Fisiopatologia e Clinica dell'apparato cardiovascolare e respiratorio". Segue un Master di secondo livello Clinical Competence in Terapia Intensiva Cardiologica presso l’Università di Firenze. Tutti titoli conseguiti con il massimo dei voti e la lode.