Radicali Cuneo appoggia il comitato "Amiamo la collina" contro il terzo lotto della tangenziale di Mondovì

Anche l'associazione Radicali Cuneo aderisce all'iniziativa del comitato spontaneo cittadino di Mondovì "Amiamo la Collina - così com'è", per dire no alla realizzazione del terzo lotto della tangenziale di Mondovì.

Il progetto definitivo era stato presentato in collegamento streaming attraverso la pagina Facebook del comune, lo scorso 22 giugno, nel corso di un incontro web tra l’amministrazione, l’onorevole Enrico Costa e i tecnici ANAS.

La realizzazione del terzo lotto della tangenziale, atteso ormai da anni, richiederebbe un investimento di circa 115 milioni di euro con l'obiettivo di alleggerire il traffico del centro cittadino.

Sono molte, però, le preoccupazioni del Comitato Spontaneo “Amiamo la collina - così com'è”, condivise dal gruppo Radicali Cuneo: “Quanti cittadini saranno riusciti ad ascoltare la video-presentazione? Quanti conoscono effettivamente i dettagli del mega-progetto ed il fatto che è giunto alla fase progettuale definitiva, con la possibile costruzione di: una galleria artificiale nei campi agricoli e boschivi sul versante ovest partendo dalla rotatoria di Mezzavia, un ponte a 4 campate sul fiume Ellero, una galleria di 1,5 km circa sotto la Collina di San Lorenzo, uno svincolo sul versante est tra gli Sciolli e i Gandolfi, oltre che un ponte in cemento sul torrente Ermena dal rione Borgato?”

Il gruppo cittadino, si legge nel testo riportato dai Radicali Cuneo, elenca numerose ragioni e soprattutto le possibili conseguenze di tale opera.

“L’obiettivo principale del progetto, di cui si parla da oltre vent’anni, è quello di risolvere il problema del traffico nel centro cittadino. Pur apprezzando la preparazione tecnica e la professionalità sia dei progettisti che degli amministratori coinvolti e condividendo l’idea che la viabilità e le condizioni ambientali dell’abitato andrebbero migliorate, per numerose ragioni questo progetto suscita fortissimi dubbi e sconcerto”.

L’attenzione si sposta in particolare sui danni ambientali derivanti dall’utilizzo di mezzi pesanti, abbattimento di alberi e un peggioramento estetico, acustico e di vivibilità in una zona (la collina di San Lorenzo, ndr) “che agisce da cornice integrante alla sagoma di Mondovì Piazza, la quale ha ricevuto recentemente il riconoscimento Regionale come luogo di interesse storico-culturale? Quali saranno gli effetti a lungo termine delle vibrazioni causate dal transito di automezzi per l’ecosistema collina, per i suoi residenti ed utenti?”.