Sanità: la Regione in cerca di strutture per potenziare l'attività di screening delle aziende sanitarie

Potenziare il numero dei laboratori di strutture pubbliche o private per processare un maggior numero di tamponi e affiancare le aziende sanitarie nelle attività di screening sulla popolazione in questo periodo di “allerta rossa” per il Piemonte.

Per ovviare a questa necessità, la Regione, con una procedura d’urgenza, ha lanciato un bando – che prevede un massimale previsto di copertura di 201.960.000 euro – che scadrà lunedì 9 novembre, al quale possono partecipare le strutture, sia pubbliche che private, che abbiano un servizio di prestazioni specialistiche di laboratorio in grado di effettuare, su richiesta specifica, la ricerca di Covid 19.

Attualmente in regione sono numerosi i laboratori privati autorizzati che sono andati ad implementare la schiera delle strutture pubbliche che giornalmente ricevono e processano sia test molecolari che test rapidi ma, in considerazione della situazione particolarmente difficile c’è bisogno di potenziare al massimo il numero dei laboratori, non solo per monitorare più capillarmente il diffondersi del contagio ma anche per rispondere il più celermente possibile alla domanda. Accanto ai tamponi molecolari, si è da giorni affiancato anche lo screening con i tamponi rapidi.

L’appalto si svolgerà in modalità telematica per mezzo del Sistema Sintel, accessibile a QUESTO INDIRIZZO internet; per partecipare alla gara gli operatori economici dovranno qualificarsi sulla piattaforma Sintel selezionando, fra le categorie merceologiche “sistemi diagnostici CPV 33124110-9”.

Il termine per il ricevimento delle offerte attraverso il sistema telematico scade alle 17 del 9 Novembre 2020, mentre il termine per le richieste di chiarimenti, sempre attraverso il sistema telematico, scade alle 16 di giovedì 5 Novembre 2020.