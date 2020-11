Valle Varaita, preoccupano avvistamenti e attacchi dei lupi: l'Unione Montana chiede un programma di contenimento

Contro gli assalti dei lupi agli animali domestici dei residenti l'Unione Montana della Valle Varaita chiederà alle istituzioni preposte di avviare "un programma di contenimento alla diffusione finalizzato a prevenire la predazione sugli animali domestici".

La presa di posizione - conseguente all'approvazione da parte del consiglio nella seduta del 27 ottobre scorso - guarda alle diverse notizie degli ultimi giorni, con avvistamenti e attacchi accertati anche presso i centri abitati (eventualità che può configurarsi come un pericolo serio, anche solo perché il timore di attacchi può spingere le persone a smettere di frequentare sentieri e boschi della valle). Con la possibile creazione di branchi stabili, poi, risulta facile immaginare come le predazioni possano finire per spostarsi anche a bovini ed equini al pascolo.

Secondo la delibera dell'Unione Montana i provvedimenti e le soluzioni fino ad oggi presentati per far fronte alla situazione appaiono unilaterali e lasciano agli allevatori tutte le implicazioni derivanti: le recinzioni mobili, in zone impervie e prive di strade e piste, sono difficilmente utilizzabili e l'uso di cani da guardia pesa economicamente sulle aziende senza costituire alcuna garanzia (anzi, spesso comporta problematiche aggiuntive rispetto al rapporto con turisti ed escursionisti).