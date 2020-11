Bra: il Comune rimborsa l'addizionale Irpef alle famiglie in difficoltà

Anche quest’anno il Comune di Bra rinnova il fondo – istituito nel 2012 – per compensare l’incidenza dell’addizionale comunale Irpef per le famiglie più bisognose. I cittadini dotati dei requisiti necessari potranno presentare domanda relativa all’imposta versata per il 2019 entro la data del 18 dicembre 2020.