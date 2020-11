Circolazione del contante: dopo il lockdown anche il Piemonte non è tornato ai livelli del 2019

Ma la riduzione della circolazione del denaro contante è storia che arriva da lontano, e la diffusione dell'epidemia non sembra avervi inciso (sulla "lunga distanza"). A determinarlo i dati raccolti dalla società italiana di cash management ADAM, riportati anche dal portale InfoData de IlSole24Ore , secondo cui una volta concluso il lockdown, nel Paese non c'è stato un ritorno ai livelli di circolazione del contante simili a quelli del 2019.

Dall'analisi si ottiene che nei primi otto mesi del 2020 le operazioni effettuate agli sportelli bancari e i viaggi da e verso la Banca d'Italia hanno subito una flessione costante, mentre le operazioni realizzate nelle varie sedi bancarie hanno riscontrato cali da marzo ad agosto; gli acquisti in esercizi commerciali, infine, hanno visto contrazioni da marzo a maggio e nei mesi di luglio e agosto, per aumentare invece in giugno.

Dati simili sotto diversi aspetti anche quelli piemontesi: nei mesi di marzo, aprile e maggio - quelli, cioè, di lockdown vero e proprio - le contrazioni generali rispetto all'anno precedente sono state rispettivamente del 29,5%, del 50,8% e del 29,3%. Ma hanno riguardato, seppur in misura minore, anche i tre mesi successivi - quelli estivi, contraddistinti dalle riaperture - : -16,2% in giugno, -26,7% in luglio e -16,1% in agosto.