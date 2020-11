Intesa Sanpaolo: tornano dal Grattacielo le lezioni in streaming di Alessandro Barbero

Ci sono youtuber e influencer, idoli dei teenager e fenomeni di costume. E' il mondo digitale, bellezza. Ma in mezzo a tanti personaggi insoliti, chi sta davvero scrivendo un capitolo a se stante è Alessandro Barbero, di professione storico, che a colpi di lezioni e di racconti si è ritagliato una fetta sempre più ampia di followers su youtube e sui social in generale, con tanto di gruppi dedicati a lui e alla sua missione divulgativa. La sua forza? L'assoluta, quasi ostentata normalità. Un docente di quelli che tutti avrebbero voluto avere a scuola, che racconta la grande storia e le piccole vicende dando loro la stessa dignità e coinvolgendo chi ascolta in un viaggio da cui ci si risveglia - a malincuore - soltanto una volta arrivati a destinazione.



E all'orizzonte di sono tre nuove occasioni per chi vuole conoscerlo per la prima volta, oppure rinnovare il proprio interesse nei suoi confronti. Sono le lezioni-conferenza di storia organizzate da Intesa Sanpaolo nell’ambito delle attività culturali svolte al grattacielo di Torino, realizzate quest’anno esclusivamente in streaming dalla suggestiva cornice dell’Auditorium.



Il ciclo, curato da Giulia Cogoli, sarà dedicato al tema “Donne nella storia: il coraggio di rompere le regole”: la religiosa Santa Caterina da Siena, la profetessa Giovanna d’Arco e la poetessa Anna Achmatova. Le lezioni si svolgeranno giovedì 5, giovedì 12 e giovedì 19 novembre, alle ore 18, e potranno essere seguite sul sito di Gruppo Intesa Sanpaolo e da grattacielointesasanpaolo.com.

Lo storico e scrittore, professore di Storia medievale presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, noto al pubblico per la sua straordinaria capacità divulgativa, tratterà di cruciali momenti in cui queste donne esemplari hanno lottato con coraggio per cambiare i loro destini e gli stereotipi legati alla figura femminile, influenzando anche l’andamento della storia.