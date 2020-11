Alluvione ’94: Alba ne ricorda le vittime con una commemorazione in forma ristretta causa Covid

Durante l’alluvione del 1994, nella notte tra il 5 e 6 novembre, sul territorio di Alba persero la vita nove persone: Caterina Giobergia e Felicita Bongiovanni , morte nella casa di riposo Ottolenghi, Maria Magliano Sobrino e il nipotino Riccardo Sobrino travolti dall’acqua in via Piera Cillario, i coniugi Daniele Vola e Daniela Mascarello sommersi presso la ditta Aimeri, Emiliano Rossano di Macellai travolto dalla piena del Tanaro nella zona del ponte nuovo della tangenziale di Alba, i coniugi Carmine Iannone e Maria Di Paola di Nichelino morti sulla tangenziale di Alba.

Le vittime saranno ricordate con il tradizionale lancio della corona di fiori nel fiume Tanaro, anche se in forma ristretta a causa dell’emergenza Covid. Un gesto ancora più importante quest’anno in cui, tra il 2 e il 3 ottobre, la provincia di Cuneo ha vissuto un altro drammatico evento alluvionale che ha risparmiato, però, la città di Alba. Solo poche settimane fa, proprio nella capitale delle Langhe, i sindaci dei comuni più colpiti hanno incontrato il capo del Dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli , tornato sul territorio dopo aver partecipato l’anno scorso alla cerimonia albese per la ricorrenza dei 25 anni dall’alluvione.

“Alba non dimentica – dichiarano il sindaco Carlo Bo e l’assessore alla Protezione civile Massimo Reggio -. Sarà una commemorazione contenuta a causa dell’emergenza sanitaria, ma non per questo meno sentita. Quello che è accaduto quest’anno ci ha fatto di nuovo toccare con mano quanto siano fondamentali le opere idrogeologiche realizzate dopo il ‘94 a protezione della città, contribuendo anno dopo anno a riconciliarci con il nostro fiume. Altrettanto importante da allora anche il ruolo delle associazioni di protezione civile e dei loro volontari. Il clima di questi giorni è greve, scandito da commemorazioni e carico di preoccupazione per quello che stiamo vivendo. Abbiamo, però, una consapevolezza: da ogni difficoltà abbiamo sempre saputo risollevarci”.