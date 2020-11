Motociclismo - Buoni risultati per i cuneesi nel Campionato Italiano di Velocità in Salita

Un buon numero di piloti, suddivisi in una miriade di categorie, ha preso parte alla prova conclusiva del CIVS, Campionato Italiano di Velocità in Salita, che si è disputato in Provincia di Frosinone, e precisamente ad Isola del Liri, sul classico tracciato Poggio - Vallefredda, con l’organizzazione del Moto Club Franco Mancini 2000.

A difendere i colori del Moto Club Drivers Cuneo questa volta c’era il solo Ezio Musso, in quanto Stefano Leone ed Alessandro Renzo Carletto sono stati impossibilitati a prendere parte alla gara.

Il cuneese, impegnato nella categoria Naked e nella Cronoclimber in sella alla Triumph 675, ha concluso le due gare dell’Italiano, disputate in data 17 e 18 ottobre, in quarta posizione, mentre è risultato secondo nella classe Cronoclimber Naked 650.

La classifica finale di Campionato della classe Naked vede Ezio Musso in quarta posizione, con Alessandro Renzo Carletto in settima, mentre nella classe Cronoclimber Naked 650 i due conduttori del club cuneese si sono piazzati rispettivamente in seconda e terza posizione.

Stefano Leone, impegnato con una Husqvarna nella categoria Supermoto Open, ha concluso il campionato in seconda posizione, mentre si è aggiudicato la Cronoclimber della 250 cc. in sella ad una Aprilia.