"Devo fare un'ecografia urgente entro dieci giorni, mi mettono in lista di attesa. A pagamento, invece, la data c'è"

“Deve fare un’ecografia urgente, potrebbe essere qualcosa di grave”. Sono le parole che Aurelio Casaretti ha purtroppo sentito pronunciare dal suo medico curante al termine di una accurata visita. “Urgente, entro dieci giorni”, si legge nella sua ricetta medica.

La data è quella del 22 ottobre ed è il giorno in cui è cominciato il calvario del 45enne di Peveragno per poter accedere agli esami all’ospedale Santa Croce di Cuneo, difficili da prenotare in questo periodo di emergenza sanitaria da Covid-19.

“Avevo cominciato a sentire un dolore al testicolo destro e quando il mio medico mi ha visitato mi ha detto subito che occorreva fare un’ecografia urgente perchè potrebbe essere qualcosa di grave come un’ernia o anche peggio - racconta con amarezza l’uomo - Dal 22 ottobre, dopo tre giorni di attesa per riuscire a prendere la linea con il Centro Unico di Prenotazione, mi sono sentito rispondere che l’unica possibilità era mettermi in un lista di attesa, senza date ipotetiche, all’ospedale di Savigliano. Dopo altri due giorni in cui nemmeno il CDC rispondeva, tra l’altro restando in linea per una media di 30 minuti per volta prima che la linea cadesse inesorabilmente, ho deciso di presentarmi di persona per prenotare, e mi hanno risposto che le prestazioni del servizio sanitario a disposizione sono finite, ma a pagamento avrei finalmente avuto una data”.

“Non è per i 55 euro che dovrei pagare, ma è una questione di principio - ribadisce Aurelio - i pazienti ricoverati per Covid-19 hanno tutto il mio rispetto, ma dobbiamo difendere e lottare anche per i nostri diritti, non ha senso che l’ospedale di Cuneo annulli le altre visite, personalmente ho altri esami che sono stati rimandati da marzo. Mi chiedo, una persona veramente grave, e spero di non diventarlo, che paga le tasse e tutto, a chi si deve riferire per essere trattato con un po’ di rispetto?”.

Aurelio si è appunto rifiutato al momento di fare la visita a pagamento: “Sto discutendo con la mia famiglia che vuole che prenoti da privato, probabilmente a un certo punto lo farò, ma per me è una questione di principio. Le persone che non hanno la mia fortuna, come fanno? Il mio medico di base mi ha detto addirittura di andare la Pronto Soccorso, ma io posso andare al Pronto Soccorso quando ho una ricetta in cui si legge che la mia visita è urgente? Non lo trovo corretto”.