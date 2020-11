Savigliano, Covid-19: sei decessi dall'inizio della seconda ondata, ma sono 21 i guariti

Sono arrivati a quota 262 i casi positivi al Covid-19, 6 di questi sono ospedalizzati di cui due in terapia intensiva. Tutti gli altri sono in quarantena.

Purtroppo, sono dall'inizio della seconda ondata sono stati sei i decessi, ma sono in aumento anche i guariti: dal 16 ottobre sono stati 21.

Nel frattempo, si sta concludendo l'allestimento delle tensostrutture dell'Esercito davanti a lato del Pronto Soccorso. Due tende in cui saranno ospitati diversi pazienti, sia per covid "a bassa intensità" che per altre patologie. Il tutto per alleggerire il carico sul pronto soccorso. A fianco è stata inoltre allestita una terza tenda della Protezione Civile che sarà utilizzata per la vestizione del personale e come piccolo magazzino.

Il sindaco Giulio Ambroggio ha già annunciato che se non basteranno queste strutture non saranno sufficienti sarà messo a disposizione il Palazzetto dello Sport di Savigliano come da accordi con l'Asl Cn1.