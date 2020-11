La squadra sportiva Atletica Fossano compie 45 anni

Il 3 novembre 1975, per volere di una compagnia di giovani amici che condividevano la stessa passione, nacque l’Atletica Fossano. Per quanto si trattasse per lo più di un gruppo di corridori su strada, i padri fondatori ebbero la lungimiranza e il desiderio di guardare avanti, denominando così la società sportiva “Atletica”.

Guidato dall’allora presidente Carlo Cerrato e dal direttore tecnico Giorgio Silvestro, questo giovane gruppo di ragazzi creò una realtà famigliare, molto apprezzata nel contesto fossanese. Dovettero attendere più di 10 anni prima di avere la prima pista di atletica, realizzata all’interno del villaggio sportivo che stava sorgendo in via Santa Lucia. Nel frattempo, avevano già condiviso molte iniziative, organizzato manifestazioni e partecipato a moltissime delle gare su strada, in pista e sui percorsi delle corse campestri, già all’epoca organizzate in provincia. Fin dall’inizio l’Atletica Fossano è stata supportata dalla Cassa di Risparmio di Fossano, dalla Fondazione CRF e dall’Avis Fossano.

Col passare del tempo altre persone si sono unite alla squadra, contagiate dal clima famigliare e dalla voglia di allenarsi che si respiravano nell’ambiente. Con la disponibilità della pista e il crescere delle figure tecniche, la società si è evoluta, diventando così una vera e propria squadra di atletica e raggiungendo anche importanti risultati nelle manifestazioni a livello regionale, nazionale e internazionale. In tempi passati, non sono da dimenticare i risultati di Piero Scoffone (campione a livello nazionale nei 5000m e 100000m). I più recenti e numerosi titoli nazionali vinti, così come le maglie azzurre di Andrea Cerrato, Alice Boasso e Martina Ansaldi sono motivo di grande orgoglio e pregio.

A distanza di 45 anni, sono avvenuti alcuni cambiamenti: i tesserati all’associazione sportiva non sono più 8, ma 300, hanno un’età compresa tra i 4 e i 75 anni e si allenano divisi in 11 differenti gruppi; ci sono i settori di velocità, salti, lanci, prove multiple, mezzofondo, fondo, marcia e fitwalking, con i relativi tecnici specializzati nelle discipline; la pista outdoor è stata trattata e sistemata, le tribune sono state coperte e un nuovo impianto indoor sta prendendo forma; nonostante questo, l’atmosfera che si respira sul tartan blu è sempre la stessa: questa ormai grande famiglia continua ogni giorno a correre, faticare, inseguire i propri sogni e raggiungere i propri obiettivi, con determinazione ed entusiasmo.

Ad alcuni può apparire solamente uno sport, ma per altri è una vera passione, un luogo in cui impegnarsi, ridere, stringere nuove amicizie e crescere.

Buon compleanno Atletica Fossano e grazie per le emozioni che da 45 anni continui a regalare!