Da Alba la storia di suor Agnese: ieri ragioniera, oggi monaca di clausura

Mogli, madri, sorelle, amiche, donne in carriera, operaie, casalinghe. Sono numerosi i ruoli ricoperti dalle donne, anime sognatrici che hanno fatto grande il mondo e che si muovono leggiadre tra mille impegni quotidiani.

Tutto questo grazie ad un coraggio da vere leonesse, lo stesso coraggio che spinge molte di loro a fare scelte fuori dagli ‘schemi’. È il caso di Linda Risella, 34 anni di Alba, che ha lasciato tutto per diventare suor Agnese.

La professione solenne dei consigli evangelici tra le Sorelle Povere dell’Ordine di Santa Chiara è avvenuta domenica 1° novembre, festa di Ognissanti, nel Santuario della Madonna dei Fiori di Bra all’interno della liturgia eucaristica presieduta da Fra Enzo Maggioni, ministro provinciale dei Frati Minori del Nord Italia. La cerimonia è stata molto sentita, segno dell’apprezzamento che tanti nutrono verso chi sceglie una vita di preghiera per tutto il mondo, che oggi ne ha tanto bisogno.

Abbiamo avvicinato la neo professa che ci ha raccontato con molta delicatezza la sua testimonianza. Ci dispiace solo di non potervi trasmettere il senso di serenità, di dolcezza e di gioia che si può avere standole davanti, ma questo è un invito affinché anche voi possiate conoscere e sperimentare dal vivo questa realtà della nostra città.

Quando sei entrata nel Convento di Bra?

“Sono in Monastero dal 2012. Dopo il periodo del postulandato, l’anno successivo ho vestito l’abito ed il velo. Iniziava così il noviziato che si è concluso con la professione temporanea dei voti. Domenica 1° novembre 2020, con la professione solenne, si è concluso il tempo di formazione iniziale”.

Perché hai scelto il nome Agnese?

“Agnese è il nome della sorella di sangue di Santa Chiara ed è stata anche la sua prima sorella di vocazione, la prima che ha seguito il suo esempio di vita. Ho scelto questo nome pensando proprio all’ideale della fraternità, all’aiuto reciproco che possiamo darci gli uni gli altri nel seguire il Vangelo, alla certezza che non ci si salva da soli. Una curiosità: il nome si cambia con la vestizione, all’inizio del noviziato e non il giorno della professione solenne”.

Com’era la tua vita prima?

“Vivevo in una famiglia credente, anche se non particolarmente impegnata. Ho una sorella che si chiama Alice e ha 30 anni, quattro meno di me. Andavo all’asilo dalle Figlie di Maria Ausiliatrice, quindi sapevo da sempre dell’esistenza delle suore e ho sempre pensato che fossero delle persone normali. Non ho mai avuto fretta di decidere che cosa fare da grande, però la possibilità di farmi suora esisteva già ai tempi dell’asilo, accanto a quella di fare la mamma. Finite le medie ho studiato ragioneria e, dopo l’esame di maturità, ho trovato lavoro da un commercialista. Mi trovavo molto bene e mi piaceva un sacco. Intorno ai vent’anni avevo tutto quello che desideravo: lavoro, automobile, casa, amici, hobby… Anche durante gli anni dell’adolescenza non avevo mai smesso di andare a Messa e di pregare - va beh, solo quando avevo bisogno di qualcosa”.

E poi che cosa è successo?

“Il percorso di avvicinamento ad una fede più profonda, più ecclesiale, più consapevole è iniziato grazie ai frati carmelitani della Liguria e ad un istituto secolare affiliato. Ho cominciato a frequentare i loro incontri, scoprendo sempre di più il piacere di pregare e quanto il Signore mi amasse e leggesse la mia vita attraverso la sua Parola. Non avevo fretta di decidere che cosa fare della mia vita, una cosa però era certa: non volevo sprecarla con scelte a metà, o accontentandomi. Volevo fare qualcosa di grande, qualcosa in cui potessi impegnare tutta me stessa. E quando prendevo in considerazione l’idea della consacrazione religiosa, la clausura era quella che mi pareva corrispondesse meglio alla mia sete di radicalità. In quegli anni ho cominciato a guardarmi intorno, a cercare occasioni di incontro. Tenevo gli occhi aperti, cercando di cogliere ogni opportunità, senza fissarmi su qualcuna in particolare. Molti incontri, molte parole e molte persone sono stati importanti”.



Che cosa ti dicevano?

“Tra le tante potrei ricordare quel sacerdote, formatore in seminario, che diceva ai suoi ragazzi: ‘Ok, voi vi sentite come un vecchio scarpone tutto rotto e non capite che cosa può farsene Dio di uno scarpone rotto. Ma se ti chiedesse di darlo a lui, non lo faresti’? E poi quel frate che consigliava a tutti di alzarsi al mattino dicendo ‘Sì’ al Signore nella concretezza di quello che sarebbe capitato lungo la giornata. Oppure quella donna consacrata che raccontava di come si fosse accorta, ad un certo punto, che tutte le buone ragioni che aveva per non scegliere quel tipo di vita erano in realtà scuse e paure che si era data da sola. E quella monaca che diceva che Dio fa i passi dispari, sta a noi fare quelli pari… e tanti altri”.

In che momento e come si è manifestato il Signore?

“Gli incontri, le parole, le possibilità erano veramente molteplici e sentivo tanto il bisogno di momenti prolungati di preghiera e di silenzio, per poter fare chiarezza in me, alla luce del Vangelo. Particolarmente significativo è stato il momento in cui, meditando appunto su quante occasioni belle e importanti c’erano state, mi sono resa conto che avevo sempre pensato di essere io a cercare il Signore, di fare cose per Lui, di scegliere di andare qua e là per Lui. Invece è Lui che mi ha cercata per primo, guidando i miei passi, creando occasioni di incontro e di dialogo. Come dice Papa Francesco, il Signore non si lascia superare nell’amore, Lui sempre ci anticipa”.

Quindi non c’è stato un momento particolare nel quale hai sentito questa chiamata…

“Già, non c’è stato un momento particolare in cui ho scoperto la vocazione, è stata una cosa che è maturata poco a poco, attraverso questa serie di incontri, avvenimenti, momenti di preghiera”.

E perché la scelta della clausura nel Monastero?

“Ho conosciuto le Clarisse di Bra grazie ad un’amica che frequentava i ritiri nel Monastero di viale Madonna dei Fiori e un giorno mi ha invitato. All’epoca conoscevo e frequentavo altri monasteri e fino all’ultimo non pensavo di entrare proprio qui. Semplicemente ci tornavo regolarmente, perché era uno dei più vicini a casa. Ma anche perché qui, come in tanti altri posti, trovavo nutrimento per la mia anima”.

Che cosa offre in più questa vita rispetto ad un’esistenza secolare?

“Qui ho trovato il gusto di una vita vera, vissuta nella libertà dei figli di Dio. Penso che la vocazione sia proprio questo: l’incontro tra il desiderio di bene, di felicità che ciascuno di noi ha dentro e il desiderio di bene e di vita autentica che Dio ha per ciascuno di noi. Questa vita è quella che fa per me, che offre qualcosa in più a me. Ma non è in sé migliore della vita secolare, di altre forme di vita consacrata, della vita matrimoniale o di altre forme che la fantasia dello Spirito suggerisce. Ogni vita è bella perché è dono di Dio. Il Signore affida a ciascuno una particolare vocazione, tutte belle ed importanti”.

Ti ricordi il momento in cui hai detto alla tua famiglia che avevi fatto questa scelta?

“Quando ho detto ai miei genitori che sarei entrata in Monastero non si sono stupiti più di tanto, ormai erano circa due anni che frequentavo alcuni Monasteri e sapevano che ero in ricerca vocazionale. Non erano contrari all’idea di una figlia suora, ma all’inizio non erano molto contenti della clausura, probabilmente temendo di non vedermi mai più. Tuttavia, hanno scoperto presto che non era così e ora sono contenti”.

Ci sono stati momenti di dubbio sulla scelta compiuta?

“Momenti di dubbio e difficoltà ci sono ed è normale. Ci può essere la tempesta, nel nostro mare, però in fondo c’è la pace. Il rapporto con il Signore è talmente profondo che niente lo può mettere in discussione”.

Ti manca la maternità?

“La maternità non è solo quella fisica, il cuore di una donna è fatto per amare e per essere amato. La nostra è una maternità spirituale, dove ci si prende cura dell’altro a tutto tondo, lo si difende e lo si protegge e, in questo senso, tutti sono nostri figli”.

La rinuncia alla sessualità è dura?

“C’è un modo diverso di viverla. Nel mio modo di essere con gli altri, nel mio modo di comportarmi con il Signore io rimango una donna, quindi con la mia sessualità, la mia affettività, la mia razionalità. Tutto di me rimane. Andare dietro l’emozione del momento per soddisfare l’emozione del momento, non è questa la vita. L’amore è qualcosa di più”.

Alcune persone pensano che abbiate tagliato i ponti con il mondo esterno, ma è davvero così?

“A loro dico che siamo come le sentinelle del profeta Isaia, quelle sentinelle che vegliano le città dalle mura e che vedono arrivare cose che chi è dentro le mura non riesce a vedere. Il Monastero permette di guardare lontano, mentre oggi si tende a vedere solo vicino, questo però non garantisce un futuro”.

Non sentite mai la tentazione di uscire per strada in mezzo alla gente?

“La clausura educa a stare con la gente nel senso che la portiamo dentro di noi, nel nostro silenzio e nella nostra preghiera. Una suora non è isolata dal mondo, ma semplicemente separata da esso per cogliere nel mondo ogni gioia e ogni dolore e trasformarli in rendimento di grazie o in supplica di misericordia”.

Come filtra il mondo esterno dentro il Monastero?

“Leggiamo i giornali e abbiamo accesso a internet. Per noi l’uso del web deve essere molto oculato, si può navigare, ma sempre con discernimento. Poi sono tante anche le persone che chiamano al telefono, scrivono oppure vengono ad affidarci le loro intenzioni di preghiera. Il mondo entra con le loro parole”.

Chi bussa alla vostra porta?

“Può bussare chiunque, nel rispetto degli orari in cui siamo a pregare. In prevalenza sono persone che hanno bisogno di conforto e di aiuto spirituale, ma anche persone segnate da problemi economici e con loro cerchiamo di condividere quello che abbiamo, quello che riceviamo lo ridoniamo a loro. Questo è il senso autentico della nostra missione”.

Molti si chiedono come si vive in un Monastero. Come si svolge la vostra giornata?

“La nostra vita qui è scandita dal ritmo della preghiera e del lavoro suddivisi con equilibrio nell’arco della stessa giornata. Iniziamo con il canto delle Lodi alle ore 5.45 e proseguiamo la preghiera fino alle 9 con l’ora Terza; poi inizia il nostro tempo di lavoro in cucina, nell’orto, di riassetto e pulizia. Abbiamo spazi dedicati alla formazione, nonché intervalli per la ricreazione fraterna e qualche hobby come lettura, giochi di carte o con la palla. Servizio principale e tradizionale è quello della produzione di ostie per le Messe delle chiese cittadine e limitrofe, per cui in un mese raggiungiamo il numero di circa 250mila particole. Altri impegni sono il confezionamento di corone del rosario, icone incollate su legno, pergamene scritte in gotico, la decorazione di candele e di ceri pasquali, tutte attività che, comunque, non devono togliere tempo alla preghiera che culmina alle 18 con la Messa, preceduta dalla preghiera vespertina delle 17.20. Infine, alle ore 21, la preghiera di compieta che ci introduce nel silenzio”.

Quanto è bello il silenzio in una società così rumorosa come la nostra?

“C’è silenzio e silenzio. C’è un silenzio che non parla e ci rende vuoti. E c’è un silenzio abitato da una presenza forte. Questo è il silenzio vero che ci riempie, che ci educa alla preghiera, ci orienta nella carità fraterna, ci apre la mente e il cuore ai fratelli”.

Che cosa diresti ai giovani che spesso si perdono dietro tante false luci?

“I giovani devono saper ascoltare il desiderio che hanno dentro. Lì si realizza la nostra gioia piena, perché la nostra vita sia bella, sia un dono per gli altri e sia anche di esempio”.

La storia di suor Agnese va ad aggiungersi a quella di altri figli e figlie della Chiesa che operano in comunione e letizia, per una testimonianza di unità e fratellanza nel nome di San Francesco e Santa Chiara. Deo gratias.